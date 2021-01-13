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Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan'a RTGD'den ödül!

Ferda Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan, RTGD Medya Oscarları ödül törenin de Yılın Güncel Medya Programı ödülüne layık görüldü.

Güncel / 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:31
Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan'a RTGD'den ödül!

RTGD Medya Oscarları Ödülleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'den yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Ferda Yıldırım'ın sunduğu Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan da medya sektörünün en kapsamlı ödül töreninde Yılın Güncel Medya Programı ödülüne layık görüldü.  Ferda Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Her Açıdan farklı konu ve konuklarıyla ve gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.

İŞTE GEÇTİĞİMİZ YILIN EN İYİLERİ (2019 MEDYA OSCAR ÖDÜLLERİ)

YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK

YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ -

BLOOMBERG HT

YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI

-CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER

YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI

SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR

YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI

HERCAİ - ATV

YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI

EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D

YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI

BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV

YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV

YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI

ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE EKONOMİDE SABAH - A PARA

YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV

YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI

YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK

YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER

YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI

POLİS RADYOSU

YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI

MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ

YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI

KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR

YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7

CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ

DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV RADYO

NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ

ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D

MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ

AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ-24 TV

Her Açıdan

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