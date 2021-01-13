Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan'a RTGD'den ödül!

Ferda Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan, RTGD Medya Oscarları ödül törenin de Yılın Güncel Medya Programı ödülüne layık görüldü.
RTGD Medya Oscarları Ödülleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'den yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.
Ferda Yıldırım'ın sunduğu Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan da medya sektörünün en kapsamlı ödül töreninde Yılın Güncel Medya Programı ödülüne layık görüldü. Ferda Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Her Açıdan farklı konu ve konuklarıyla ve gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.
İŞTE GEÇTİĞİMİZ YILIN EN İYİLERİ (2019 MEDYA OSCAR ÖDÜLLERİ)
YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK
YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI
PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ -
BLOOMBERG HT
YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI
-CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER
YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI
SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR
YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI
HERCAİ - ATV
YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI
EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D
YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI
BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV
YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV
YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI
ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE EKONOMİDE SABAH - A PARA
YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI
KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV
YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI
YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK
YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI
TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER
YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI
POLİS RADYOSU
YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI
MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ
YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI
KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR
YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI
BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7
CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ
DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV RADYO
NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ
ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D
MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ
AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ-24 TV