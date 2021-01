Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan'a RTGD'den ödül!

RTGD Medya Oscarları Ödülleri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Külliye'den yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu.



Ferda Yıldırım'ın sunduğu Beyaz TV'nin sevilen programı Her Açıdan da medya sektörünün en kapsamlı ödül töreninde Yılın Güncel Medya Programı ödülüne layık görüldü. Ferda Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Her Açıdan farklı konu ve konuklarıyla ve gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.



İŞTE GEÇTİĞİMİZ YILIN EN İYİLERİ (2019 MEDYA OSCAR ÖDÜLLERİ)



YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI



TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK



YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI



PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ -



BLOOMBERG HT



YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI



-CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER



YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI



SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR



YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI



HERCAİ - ATV



YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI



EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D



YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI



BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV



YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI



HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV



YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI



ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE EKONOMİDE SABAH - A PARA



YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI



KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV



YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI



YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK



YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI



TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER



YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI



POLİS RADYOSU



YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI



MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ



YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI



KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR



YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI



BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7



CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ



DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV RADYO



NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ



ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D



MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ



AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ-24 TV