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Trump kendisi için başlatılan Azil sürecine isyan etti!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, kendisi için başlatılan azil sürecini tamamen saçmalık olduğunu belirtti

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 18:37
Trump kendisi için başlatılan Azil sürecine isyan etti!

Kongre baskını sonrası ilk kez kamuoyu önüne çıkarak Teksas'da açıklama yapan Trump, azil sürecinin öfke yarattığını ancak şiddet istemediğini söyledi. 

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyinde inşası için emir verdiği sınır duvarının geçtiği eyaletlerden Teksas'a gitti.

Alamo kentinde açıklamalarda bulunan Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" açıklamasında bulundu. Hakkında yürütülen azil sürecinin öfkeye neden olduğunu belirterek "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma" dedi.

Twitter'ın hesabını kapatmasına yönelik "Teknoloji devleri berbat bir hata yaptı" diyen Trump, baskın günü yaşanan şiddet olaylarında herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı sorusuna ise "Olayların yaşandığı günkü sözlerim tamamen münasipti" diye cevap verdi.

Trump, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.

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