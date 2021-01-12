Taksi ücreti İstanbulkart ile ödenebilecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), BiTaksi uygulamasıyla İstanbulkart anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk ücretlerini İstanbulkart'la ödeyebilecek İBB iştiraki BELBİM A.Ş. ile BiTaksi önemli bir işbirliğine imza attı. İstanbulkart, BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklendi.



11 Şubat'a kadar 20 indirim

11 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart'la yapılacak ilk yolculuklar yüzde 20 indirimli olacak. Müşteri yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkart'ını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek.