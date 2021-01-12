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Kanlı baskında şok eden gerçek! FBI günler öncesinden uyarmış!

ABD'de geçen haftaki Kongre baskını öncesi, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), bazı aşırılıkçı grupların başkent Washington'a geldiği ve "savaşa hazırlandığı" yönünde uyarıda bulunduğu belirtildi. Uyarıda, aşırılıkçı kişilerin başkent Washington DC'ye geldiğine dikkat çekilerek, "'Antifa taraftarlarının kanı lazım' içerikli paylaşımlar var" istihbaratını paylaştığı kaydedildi.

Dünya / 12 Ocak 2021 Salı 22:19
Kanlı baskında şok eden gerçek! FBI günler öncesinden uyarmış!

Washington Post'un ele geçirdiği FBI belgesine göre, FBI'ın Virginia ofisi, Trump yanlılarının ABD Kongresini bastığı 6 Ocak'tan bir gün önce bir uyarı yayımladı. Söz konusu uyarıda, aşırılıkçı kişilerin başkent Washington DC'ye geldiğine dikkat çekilerek, "İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda, şiddet çağrıları var. 'Savaşa hazır olun, Kongreye cam kırıkları, kapı tekmeleri ve 'siyahilerin hayatı değerlidir' ve 'Antifa taraftarlarının kanı lazım' içerikli paylaşımlar var." istihbaratını paylaştığı kaydedildi. Protestocuların şiddeti açıkça teşvik ettiğine işaret edilen uyarıda, "Protestocular savaşa hazır olduklarını ve Trump için öleceklerini belirtiyorlar." bilgisi de yer aldı.

ABD KONGRE BASKINI!

Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.
Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı. Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti. Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı Anayasanın 25. Maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu. Demokratlar bugün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.

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