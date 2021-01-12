İletişim Başkanı Altun da Bip, Telegram ve Yaay’da hesap açtı

Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mesajında şunları ifade etti: "Hakikat mücadelemizi her platformda sürdürmeye kararlıyız. Aziz milletimizi her türlü tezvirata karşı korumak için BİP ve Telegram'da kanallarımızı, Yaay'da hesabımızı açtık."







Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, BİP ve Telegram'a geçiş yaptığını duyurmuştu.



