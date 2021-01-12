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İBB'nin yeni projesi vatandaşı canında bezdirdi!

Kadıköy Sahili’ne yerleştirilen çardaklar, görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle tartışma konusu oldu. Vatandaşların sık sık yürüyüş yaptığı sahil yolunda, Moda girişindeki 6 çardağın yan yana konulmasını görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle gereksiz bulanlar oldu.

Yaşam / 12 Ocak 2021 Salı 15:16
İBB'nin yeni projesi vatandaşı canında bezdirdi!

Kadıköy Sahili'nde hafta sonrası yüzlerce kişinin yürüyüş yaptığı yola İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından çardaklar konuldu. Çardaklar tartışma konusu oldu.

Vatandaşların sık sık yürüyüş yaptığı sahil yolunda, Moda girişindeki 6 çardağın yan yana konulmasını görüntüsü ve kapladığı alan nedeniyle gereksiz bulanlar oldu.

Ancak çardakları kötü niyetle kullanan ve sahildekilere rahatsızlık verenler de olunca, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine çardakların etrafına şerit çekilerek kullanıma kapatıldığı öğrenildi.

'BURASI 7'DEN 70'E HERKESİN GELDİĞİ BİR YER, DENETİMLİ KULLANILMALI'

Sık sık sahile yürüyüşe geldiğini söyleyen Meryem Kılıç, 'Aslında güzel ama bazen içki masası kuruyorlar o güzel olmuyor. Çünkü burası ailelerin, çoluk çocuğun geldiği bir yer. Denetimli olursa daha güzel olur.

Burası 7'den 70'e herkesin geldiği kamuya açık bir park olduğu için dikkatli olunması, bazı şeylere uyulması gerekiyor diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH KURALLARA UYULARAK YENİDEN KULLANIMA AÇILIR'

Arkadaşları ile sahilde yürüyüş yapan Zeynep Çağlar ise, 'Kurallara uygun olarak kullanılırsa sorun yok. Her vatandaşın açık havadan, sahilden yararlanma hakkı var. Burada mangal yapmaya kalkarsanız tabii ki olmaz' dedi.

'KAPANDIĞINDAN MEMNUNUZ'

Bir başka kişi ise, 'Akşamüstü taşkınlığa kaçanlar var, kapandı farkındaysanız zaten. İyi niyeti suiistimal edip kötüye kullananlar olduğu için kapandığından da memnunuz' diye konuştu.

'KALDIRILSA İYİ OLUR'

Uzun bir aradan sonra Kadıköy Sahili'ne geldiğini ifade eden Yaşar Yanık ise, 'Biraz rahatsızlık veriyor. Çünkü düzgün kullanımı sağlanamaz. Kadıköylü biri olarak, kaldırılsa iyi olur diye düşünüyorum' şeklinde konuştu.

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