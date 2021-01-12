Herkesi ilgilendiriyor! WhatsApp hangi kişisel verileri depoluyor?

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan Whatsapp'ın verileri bu şirketle paylaşacak olması ise en çok tartışılan konuların başında geliyor. Zira Facebook'un 2016 Amerikan seçimlerinde 'milyonlarca kullanıcının bilgilerini izinsiz paylaştığı iddiaları' skandal olarak nitelendirilmişti.



Whatsapp'ın yeni sözleşmesi ve veri paylaşımı kurallarının 8 Şubat'ta uygulamaya geçmesi bekleniyor.



Peki WhatsApp'ın yeni sözleşmesine göre kullanıcıların hangi bilgileri depolanacak ve paylaşılacak; yeni sözleşmede neler var?



HANGİ BİLGİLER DEPOLANIYOR?



Whatsapp, yapılacak yeni değişiklikle uçtan uca şifreleme uygulamasının devam edeceğinin altını çiziyor. Bu, gönderilen mesajların, fotoğrafların ve bütün içeriklerin sadece gönderen ve alan taraflarca görüldüğü anlamına geliyor. Facebook ve WhatsApp mesajların içeriğini 'prensipte' göremiyor.



Her iki firma da kullanıcılarının telefon numaraları, cihaz bilgileri, IP adresleri, tarayıcı verisi, işletme sistemi, uygulama versiyonları, mobil ağlar, dil ve zaman dilimi, kullanıcılarla nasıl bir iletişim kurulduğu gibi bilgileri depoluyor.



Yeni sistemde ödeme verileri ve konum bilgileriniz Facebook ile paylaşılacak. Uzmanlar ise Whatsapp mesajlarının gizliliği ilkesinin devam edeceğini ancak diğer alanlarda bilgilerin paylaşılacağını söylüyor. Bu noktada yeni sözleşmenin kabulüyle verilerin gizliliğinin mümkün olmadığı kaydediliyor.



Böylece Whatsapp, mesajlaşma içeriğinin ötesinde kiminle ne zaman hangi sıklıkta iletişim halinde olduğunuz bilgisini depolayabiliyor ve bu bilgileri paylaşabiliyor.



REKLAM MODELİ Mİ DEĞİŞİYOR?



Ücretsiz hizmet sunan Whatsapp'ın, yeni politikasıyla kullanıcılar üzerinden reklam gelirlerini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.



Kullanıcıya reklamlar gönderilirken, profil fotoğrafı, hikayeler ve statü gibi veriler dikkate alınıyor. Bu noktada Whatsapp'ta herhangi bir ürüne ilgiyle ilgili bilgiler paylaşılması durumunda bu veriler Facebook'a gönderilecek ve buna göre reklamlar farklı platformlar üzerinden kullanıcıya aktarılacak.



Whatsapp ödeme sistemi üzerinden yapılan alış verişler de kaydedilerek paylaşılacak ve buna uygun diğer reklamlar size gönderilecek.



2016'DAKİ SÖZLEŞMEDE NE VARDI?



Facebook, 2009'da kurulan WhatsApp'ı 2014 yılında 19 milyar dolara satın aldı ve bu platformun kurucuları Brian Acton ve Jan Koum, ilerleyen yıllarda kurumdan ayrıldı.



Günümüze kadar 1 milyardan fazla kişi tarafından indirilen Whatsapp'ın kullanıcı verilerini halihazırda Facebook ile paylaştığı belirtiliyor.



Whatsapp, 2016'da gizlilik ve veri paylaşımı kurallarıyla ilgili yaptığı değişiklikleri kullanıcılarına bildirdi. O tarihteki sözleşmede kullanıcılar bazı verilerin Facebook ile paylaşılmasını devre dışı bırakabiliyordu. Ancak son sözleşmede böyle bir seçenek bulunmuyor. Yeni sözleşmenin daha çok WhatsApp'ta işletme hesabı olan kullanıcıları yakından ilgilendirdiği belirtiliyor.



Bu arada Facebook, Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin gizlilik politikalarında bir değişiklik getirmediğini bildirdi.



YENİ SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNDE NE VAR?



Whatsapp, yeni sözleşmesinde kullanıcıların verilerini Facebook ile paylaşacağını açıkça ifade ediyor: 'Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler'



WhatsApp, politikasında yaptığı değişikliğin amacını ise şöyle açıklıyor:



-'WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.



- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,



- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,



- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek'

