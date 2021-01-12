DEAŞ'ın bombacısına MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon

2016'da 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 43 kişinin hayatını kaybettiği Suruç saldırılarında patlayıcılarını temin eden ve Türkiye'ye getirilmesini sağlayan DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Daire Başkanlığı'nın ortak operasyonuyla yakalandı. Teröristin, Suruç ve Sultanahmet patlamaları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcılarıyla hareket ettiği, Türkiye'deki eylemlerde kullanılan patlayıcıların getirilmesini sağlayan örgütün lojistiğinden sorumlu kişi olduğu tespit edildi.



Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü MİT Bölge Daire Başkanlığı koordinesinde önemli bir operasyona daha imza attı. DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen Suruç ve Sultanahmet saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı Abu Bera kod adlı Mahir El Aggal ile birlikte faaliyet gösteren Azzo Halaf Süleyman El Aggal isimli örgüt mensubunun Şanlıurfa'da olduğu belirlendi.



EYLEMLERİ İTİRAF ETTİ



Türkiye'de gerçekleştirilen bazı eylemlerde kullanılan patlayıcıların aktarılmasını sağlayan terörist Aggal Şanlıurfa il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan terörist ifadesinde Mahir El Aggal'ın talimatları ile patlayıcı malzeme hazırladıklarını ve hazırladıkları patlayıcıları eylem amacıyla Türkiye'ye gönderdiklerini, patlayıcıların Türkiye'ye gönderilmesinden yaklaşık 2 ay sonra da İstanbul Sultanahmet'te eylem gerçekleştirildiğini, eylemde kullanılan patlayıcıların geçirdikleri patlayıcılar olduğunu itiraf etti.



'YEMİN ETTİRİLDİK'



9 kardeşinin olduğunu ve 2 kardeşinin DEAŞ terör örgütü içerisinde Dava bölümünde faaliyet gösterirken Rakka Şehrinde Bombardıman neticesinde öldüğünü, kendisinin ise 2014 yılında DEAŞ terör örgütüne girdiğini anlatan teröristi 'silahlı ve ideolojik eğitim aldım. Eğitim sonunda toplu olarak hiçbir şekilde DEAŞ terör örgütünden ayrılmayacağımıza, duyduğumuz emri sorgulamadan yerine getireceğimize ve Ebubekir El Bağdadi'nin tüm Müslümanların Emiri ve Halifesi olduğunun üzerine yemin ettik. Daha sonra DEAŞ terör örgütü içinde patlatma işlerinde kullanılan araçları tamir etme, aracın çevresinin demir ile kaplanması ve aracın içerisine patlayıcı yükleme görevini yerine getirdim' dedi.



BOMBALARI O HAZIRLAMIŞ



Teröristin 2016 yılında bir intihar eylemcisi tarafından 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul-Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen canlı bomba saldırısı ve 2015 yılında yine intihar eylemcisiyle 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı Şanlıurfa-Suruç 'ta meydana gelen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği belirlendi.