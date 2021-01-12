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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 aydır koronavirüs nedeniyle futbol oynayamadıklarını ileten amatör sporculara durumu inceleme sözü verdi.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbol talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsten dolayı oynanmayan amatör futbol liglerinde top koşturan oyuncuların sorunlarını dinledi.



'BİR SIKINTI YOKSA ÖNÜNÜ AÇARIZ'

Ankara'daki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi açılışı töreni öncesi kendisiyle konuşmak isteyen amatör sporcularla bir araya gelen Erdoğan, pandemiden dolayı maçların 10 aydır oynanmadığını belirterek, 'Bunu inceleteyim, bakalım. Kendim 16 sene amatör futbol oynadım. Bir bakalım herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız.' ifadelerini kullandı.

'ÇOK ŞÜKÜR SESİMİZİ DUYURDUK'

Bu durumun sadece Ankara için mi geçerli olduğunu, diğer yerlerde olup olmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sporcu, 'Biz Türkiye genelinden geldik. Ardahan'dan Edirne... Şu anda bütün futbolcu kardeşlerimiz, size sesimizi duyurmak için dualarla geldik, çok şükür sesimizi duyurduk.' diye cevap verdi.

KORUMAYA TELEFON TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra amatör futbolcularla ilgilenilmesi için koruması Muhsin Köse'ye 'Telefon numaralarını al' talimatı verdi.

Recep Tayyip Erdoğan

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