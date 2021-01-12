USD (Alış - Satış) : 7,44 - 7,46 EURO (Alış - Satış) : 9,06 - 9,08

Başkan Erdoğan'dan gündeme dair flaş açıklamalar

Son dakika haberi: Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi Açılışı törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, tesisi tanıttı, gençleri ve çocukları davet etti. Erdoğan, tarihe sahip çıkmanın önemine değindi, tarihi dizilerin televizyonlarda son dönemde ilgi ile izlenmesinin bilinç açısından kıymetli olduğunu söyledi. Erdoğan, Külliye'deki resmi karşılamalardaki atlı birlikleri eleştiren muhalefete yüklendi, "Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecek" dedi.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 11:43
Başkan Erdoğan'dan gündeme dair flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyette olan tesisimizin açılışını yapmak bugün nasip oldu. Tesisimize, gençlerimizin dört elle sarılacağından şüphe duymuyorum. Pandemiye rağmen şu an 110 öğrenciye hizmet veriyor. At, ok, güreş sadece bu 3 spor dalı dahi binlerce yıllık Türk tarihini anlatmaya yetecek zenginliğe sahiptir.

Divan-i Lügatitüt'te at ile ilgili tam 180 kelime yer alıyor. Bizde atlar uzak hayalleri yakın ettiği için kıymetlidir. At, hazreti peygamberimize Miraç yolculuğunda eşlik etmiş buraktır.

Cirit başta olmak üzere at ile ilgili oyunun yer aldığı pek çok sporun yer alması bizi mutlu ediyor. Tarihimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Karşılama törenlerimizde atlı bir birliğin yer almasını da sağladık. Bundan bile rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecek. Varsın eleştirsinler. Kökü olmayanların sonu esen rüzgarın önünde sürüklenmektir.

Okçuluk müsabakaları öncesi muhakkak besmele çekilir, salavat gönderilirdi. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin rekabetle birlikte dayanışma ve çelebiliği de göstermesi gerekiyordu. Bu değerleri yeni nesillere, evlatlarımıza da aşılamak istiyoruz. Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğe güvenle bakamayız.

Tüm vatandaşlarımızı, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızı bu tesisten yararlanmaya davet ediyorum.


Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı