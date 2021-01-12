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Adnan Oktar, cezası açıklandıktan sonra ağladı

Adnan Oktar, dün bin yıldan fazla hapis cezası aldığı dava sonrası, gözyaşlarını tutamadı.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 10:48
Adnan Oktar, cezası açıklandıktan sonra ağladı

Adnan Oktar örgütüne yönelik, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı dava, dün karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklara ceza yağdı.

Mahkeme heyeti, sanık Adnan Oktar'ın toplamda 1075 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken Oktar ve 13 müridi toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin TL cezaya çarptırıldı

'OHH ADNAN OHH'
Karar açıklanınca müştekilerden Özkan Mamati, Oktar'a “Ohh Adnan ohh, daha yeni başlıyoruz.” diye seslendi.

OKTAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Duruşmaya beyaz kazak, beyaz ceket giyerek katılan Adnan Oktar, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk cezasını okurken düşen maskesini düzeltti ve müritlerinin alkışları arasında jandarmaların arasında yeniden cezaevine götürülürken gözyaşlarını tutamadı.

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