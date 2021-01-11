İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşımaya binemeyecek

Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da yeni yasak başlıyor. İstanbul'da toplu taşımada kullanılan İstanbulkart tarafından yapılan açıklamada 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarına binmelerinin yasaklandığı duyuruldu.



İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.' denildi.