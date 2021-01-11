HDP: Bizi yargılayanlar gün gelecek sanık koltuğuna oturacak

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği şiddet olaylarının 6'ncı yıl geride kaldı.



Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.



Olaylarda parmağı olanların yargılanması devam ederken terör örügütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'den küstah bir tehdit geldi.



HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, yargılanma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Olaylarda yargılananların iktidardakileri yargılayacağını iddia eden Sancar, şu ifadeleri kullandı;



'AK PARTİ'Yİ YARGILAYACAĞIZ'

“6-8 Ekim olaylarında ne yaşandıysa bunların başlıca sorumlusu AK Parti'dir. AK Parti, kendisinin sorumlu olduğu bir dönemden bizi yargılayarak kendisini aklamaya çalışıyor. Ama başaramayacak. Çünkü bizde de Dimitrovlar var. Orada yargılanan bütün arkadaşlarımızı, HDP'yi merkeze aldılar. HDK'yi de DTK'yi de DBP'yi de kadın kuruluşlarını da hedefe koydular. Başka yerlere de genişlettiler davayı, kendi inandırıcılıklarının ortadan kaldırdıklarının farkında değiller. Ama burada hedefin HDP ve HDP ile siyaset yürüten kurumlar olduğunu biliyoruz. Bu kurumları çökertme planları olduğunu da biliyoruz. Yargılanacak arkadaşlarımız, AK Parti'yi yargılayacak.



'SANIK OLACAKLAR'

Şimdi bir hatırlatma daha yapmak zorundayım ama bunu bu davaları yürüten iktidara ve bu davaları açan savcılara ve nihayet karar verecek hakimlere bir hatırlatmadır. Leipzig duruşmalarında görev alanlar 12 yıl sonra belki ama yargılandılar. Nürnberg'de mahkum edildiler. Biz de 6-8 Ekim yargılamalarının zaten çökeceğini, güçlü Dimitrov duruşuyla boşa çıkarılacağını biliyoruz. Bu girişimin içinde olanların hepsi, tepeden tırnağa iktidarıyla, savcılarıyla, eğer adil karar vermezlerse hakimleriyle bir gün kendilerini meşru, tarafsız yargı organlarının önünde sanık olarak göreceklerdir.'