USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,36 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Genç kadını sokak ortasında dövdü, eve kadar omzunda taşıdı!

Ara E., Şişli Merkez Mahallesi Pehlivan Sokak'ta aynı evde birlikte yaşadığı Leyla K. (36) ile bilinmeyen bir nedenle önceki gün saat 16.00 sıralarında tartışmaya başladı. Leyla K. evden çıkarak kaçmak isterken, Ara E. yakaladığı kadını tekme ve yumruklarla dövdü. Leyla K., çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yaşam / 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:25
Genç kadını sokak ortasında dövdü, eve kadar omzunda taşıdı!

Ara E., Şişli Merkez Mahallesi Pehlivan Sokak'ta aynı evde birlikte yaşadığı Leyla K. (36) ile bilinmeyen bir nedenle önceki gün saat 16.00 sıralarında tartışmaya başladı. Leyla K. evden çıkarak kaçmak isterken, Ara E. yakaladığı kadını tekme ve yumruklarla dövdü. Leyla K., çevredekilerin müdahalesi ile kurtarıldı.

Baygınlık geçiren kadın kendisine gelince koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak, Ara E. kendisini engelleyenlerin elinden kurtularak kaçmak isteyen ev arkadaşı Leyla K.'yı yakalayarak yeniden tartaklamaya, tekmelemeye başladı.

Bu sırada köpeğini gezdiren bir kişi kadını kurtarabilmek için müdahale ederken, Ara E. ile kavga etmeye başladı. Ara E. kavga sonrasında apartmanın merdiveninden düşerek hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede gelen 112 ekipleri Leyla K. ile erkek arkadaşını ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerine ifade veren Leyla K., erkek arkadaşı Ara E.'den şikayetçi olmadı.

BİR BAŞKA DAYAK ANI

İkilinin arasındaki sokağa taşan bir başka şiddet anı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Bir görüntüde, taksi ile gelen Ara E.'nin evin zilini uzun süre çaldığı, üzerindeki tişörtü çıkardığı, kapının açılması ile birlikte bağırarak içeri girdiği görülüyor.

3 gün önce kaydedilen bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde Ara E.'nin yanında yürüdüğü kız arkadaşı Leyla K.'ya evin hemen yanında tekme attığı, aldığı darbenin etkisi ile yere yığılan kadının yanına giderek yumruklamaya devam ettiği ve yanına çömelen Ara E.'nin daha sonra yürüyemeyecek durumdaki kadını omuzuna alarak onu eve kadar taşıdığı kameraya yansıyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı