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FETÖ davasında son dakika: İşte yargıdaki hainlerin irtibat yöntemi

FETÖ davalarında son dakika: Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada örgütün sözde "mahrem imamları"nın kullandığı "hizmet hattı" olarak adlandırılan 26 operasyonel hat tespit edildi. Bu hatlardan aranan 720 adliye ve cezaevi personeli belirlendi, bunlardan 381'i hakkında örgüt üyeliğinden adli işlem yapıldı. Son dakika gelişmesine sahne olan soruşturmada gözaltına alınan 37 kişiden 28'i itirafçı oldu

Güncel / 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:32
FETÖ davasında son dakika: İşte yargıdaki hainlerin irtibat yöntemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) son dakika gelişmesi: Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde 'mahrem imamları'nın infaz koruma memurları ve zabıt katipleriyle iletişim için kullandığı 'hizmet hattı' olarak adlandırılan 26 operasyonel hat tespit edildi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından örgüt mensuplarının Türkiye genelinde ankesörlü hatlarla görüşmelerini tespit eden Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Adliye ve cezaevi mahrem yapılanması'nda da örgütün sözde mahrem imamlarının kullandığı operasyonel hatları ortaya çıkardı.

Soruşturmada elde edilen delillerle, hatların üçüncü kişilerin adına açıldığı ve hatlar üzerinden toplantı ve buluşma gibi görüşmelerin yapıldığı, örgüte kazandırılan ya da kazandırılmaya çalışılan kişilerle ardışık aramalar yapıldığı belirlendi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, 'Yavuz/Ahmet' ve 'Yahya' kod isimli kişilerin örgüt üyeleriyle iletişim için kullandıkları operasyonel hat ile kendi isimlerine kayıtlı günlük hayatta kullandıkları hatlar tespit edildi.

HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Hatların HTS kayıtları incelemesinde 'mahrem abi'lerin kullandığı her iki hattın eş zamanlı hareket ettiği, aynı anda aynı zamanda baz istasyonundan sinyal alındığı ve 'mahrem abi'lerin örgüt mensubu infaz koruma memuru ve zabıt katipleriyle iletişim için kullandığı operasyonel hatlardan 'askeri mahrem yapılanma'yla benzer şekilde ardışık aramalar gerçekleştirdiği belirlendi.

'Hizmet hatları'nın kullanımıyla ilgili yapılan incelemede, adliye mahrem yapılanması içinde kullanılan bir 'hizmet hattı'ndan birçok zabıt katibi ve infaz koruma memurunun arandığı ortaya çıkarıldı.

'Adliye mahrem' yapılanmasında il sorumlusu ya da bölge sorumlularının kullandığı 'hizmet hatları' ile başka illerde kullanılan 'hizmet hatları'yla iletişime geçildiği, il sorumlularının birbirleri ile irtibatlı oldukları belirlendi.

Örgüt üyelerinin 'hizmet hatları'nı sadece örgüt içindeki kişiler ile iletişim amacıyla kullandıkları, herhangi bir kuruma veya kuruluşa iletişim numarası olarak vermedikleri ve aile üyelerinden veya normal arkadaş çevresinden herhangi bir kimse ile iletişim için kullanmadıkları tespit edildi.

MEMUR YAPILACAK KİŞİLERLE GÖRÜŞME HATTI!

Soruşturmada ayrıca FETÖ/PDY tarafından infaz koruma memuru ya da zabıt katibi yapılacak kişilerle irtibatın veya o kişilerle ilgili bilgilerin 'hizmet hatları' üzerinden sağlandığı da ortaya çıkarıldı.

İnfaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin örgüt içinde 'abi'liğini yapan 'Yahya' kod isimli kişi, üst konumda bulunan örgüt mensubu tarafından kendisine 'hizmet hattı' verildiğini, bu hatların üçüncü kişilerin kimlik bilgileri kullanılarak çıkartıldığını, bu hatlar üzerinden örgütsel iletişim sağlandığını belirtti.

YARGIDA 720 PERSONELLE GÖRÜŞÜLMÜŞ!

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada bugüne kadar 20 kişinin kullandığı 26 operasyonel hat tespit edildi. Yapılan incelemede bu hatlardan aranan 720 adliye ve cezaevi personeli belirlendi, bunlardan 381'i hakkında örgüt üyeliğinden adli işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 kişiden 28'i itirafçı oldu.

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