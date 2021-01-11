Ekrem İmamoğlu'nun dezenfektan vurgunu ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dezenfektan vurgunu İBB Meclisi'nde gündeme geldi. Konuyla ilgili Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, İmamoğlu'nu terletecek bir konuşma yaptı.



ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NİN 15 TL'YE ALDIĞI DEZENFEKTANI 75 TL'DEN ALDI!



Tuncer konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Belediye bütçesini nasıl har vurup harman savurduğuna dikkat çekere; 'Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırımın litresi 15 TL ye aldığı dezenfektanı litresi 75 TL ye aldın! Hem de 15.000 litre! 80 TL'lik koliyi 150 TL'ye vatandaşa kakaladın!' ifadelerini kullandı.



Tuncer sözleri ardından CHP sıralarından itirazlar yükselirken, Meclis'te kısa çaplı bir gerginlik yaşandı.







