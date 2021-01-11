Devlet kurumları WhatsApp'ı bırakıp o uygulamaya geçiyor

WhatsApp'ın kişisel verileri Facebook'a gönderme karşılığında kullanım sunacağını duyurmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Milyonlarca insan uygulamayı eleştiren etiketler açarken WhatsApp'tan akın akın diğer güvenilir sohbet uygulamalarına geçiş başladı. BiP bunlardan birisi.



Turkcell tarafından geliştirilen BiP mesajlaşma uygulaması son günlerde yoğun bir trafik alıyor. Sadece son 24 saatte 1 milyon 124 bin kişi uygulamayı indirmiş durumda. Mayıs ayında toplam indirme sayısı 45 milyonu geçmişti. Bu da aktif kullanıma büyük etki ediyor. Ayrıca devlet kurumları da WhatsApp haberleşme gruplarını BiP'e taşıma kararı aldı.



Sayı giderek artacak

İlk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların haberleşme gruplarını Bip'e taşıyacağı haberi geldi. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı'nın da BiP uygulamasına geçeceği duyuruldu. Muhtemelen hafta içerisinde bu sayı giderek artacak.