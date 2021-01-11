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Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! Tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda bayrak töreni gerçekleşiyor. Okullarda bulunan çalışanlar ve idari kadrolar bahçeye çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Birçok aile de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına kulak vererek bulundukları yerden bayrak törenine destek verdi.

Eğitim / 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:14
Bakan Selçuk çağrıda bulunmuştu! Tüm Türkiye'de İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00'u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okunuyor. Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, '11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak.' ifadeleri kullanılmıştı.

BAKAN SELÇUK'TAN BAYRAK TÖRENİ SONRASI AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Selçuk, 'Çocuklarımız ile her pazartesi EBA'da okuyoruz. Yüz yüze okuma konusunda bir kısıtımız var tabi. İstiklal Marşı'mızı yüz yüze birlikte okuyalım istedik. Onbinlerce okulda İstiklal Marşı'mız okundu az önce. Esnaflarımız, çalışanlarımız bu marşa eşlik ettiler. Bu faaliyet ile İstiklal Marşı'mızın okunuşu ile ilgili öğretmenlerimizde ve öğrencilerimizde farklı bir farkındalığı oluşturduk.' dedi.

BAKAN SELÇUK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bakan Selçuk'un talimatı ile yayınladığı çağrı metninde şu ifadeler yer almıştı:

'Milli Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki yeni haftaya başlarken çocuklarımızın coşkusuna ortak olalım, İstiklal Marşımızı 7'den 77'ye hep birlikte söylerken buluşalım. 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarımızın bahçesinde bayrak töreni yapılacak ve İstiklal Marşımız okunacak. Eş zamanlı olarak TRT EBA İlkokul, Ortaokul, Lise kanallarımızda saat 10.00'da İstiklal Marşımız yayımlanacak.'

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tüm Türkiye'ye çağrı yaparak il yöneticilerinden tüm okullarda, saat 10.00'da yöneticiler ve halihazırda görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik için davet edilmelerini istediği bildirildi.

Bakan Selçuk'un yarın saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla Bakanlık binasında bayrak törenine katılacağı da duyuruldu.

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