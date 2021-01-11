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Antalya'da işkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in cezaevine giderken ilk sözleri bakın ne oldu

Antalya’da işkenceci kocasından kurtulmak için öldüren 31 yaşındaki Melek İpek tutuklanmasının ardından cezaevine giderken “Kızlarımın kokusu olmadan uyuyamam. Bana giysilerinden getirin” dedi. Bunun üzerine yakınları Melek İpek’in kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ.’nin (7) çamaşırlarını cezaevine yetiştirdi.

Güncel / 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:27
Antalya'da işkenceci kocasını öldüren Melek İpek'in cezaevine giderken ilk sözleri bakın ne oldu

Antalya'da, kendisini kelepçeleyerek işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren Melek İpek (31) tutuklanmasının ardından cezaevine giderken, 'Kızlarımın kokusu olmadan uyuyamam. Bana giysilerinden getirin' dedi.

Bunun üzerine yakınları Melek İpek'in kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ.'nin (7) çamaşırlarını cezaevine yetiştirdi. Melek İpek'in babası Menderes Çelik ve annesi Hatice Çelik ise kızlarının emaneti torunlarına sahip çıktı.

ANNELERİNİ SORUYORLAR
Kızının yıllarca işkence gördüğünü söyleyen Hatice Çelik, 'Saçının teline zarar vermediğim kızımın yüzünü görünce beynimden kaynar sular döküldü. İnsanlık kırıntısı olan bir kişi bile bunu iki çocuğunun annesine yapmaz. Torunlarım annelerinin cezaevine konduğunu bilmiyor. Sürekli annelerini soruyor. Kızım çıkana kadar gözüme uyku girmez' dedi.

Melek İpek'in avukatı Hüseyin İlerioğlu ise 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olayda kadın tutuklanmaz. Karara 7 gün içinde itiraz edeceğiz. Hukuki mücadelemiz de Melek İpek beraat edinceye kadar sürecek' dedi.

Melek İpek'in ifadesinde, 2011'de ilk kızına hamileliği sırasında eşi Ramazan İpek'in eve kuma getirdiği 18 yaşındaki M.A.'nın da daha sonra evlendiği ortaya çıktı.

'SERBEST BIRAKILSIN' PAYLAŞIMLARI
Tutuklanan Melek İpek'in serbest bırakılması için sosyal medyada 'hashtag'ler açıldı. Şule Çet Dayanışma Platformu'nun 'Melek İpek, darp gördüğü iki çocuğunu öldürmekle tehdit eden Ramazan İpek'i nefsi müdafaa yaparak öldürdü' paylaşımı binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi. Birçok kadın platformu da İpek'in serbest bırakılmasını talep etti.

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