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Altında son 2 ayın en büyük kaybı yaşandı!

Altın fiyatları, geçen haftayı sert düşüşle tamamlarken yeni haftaya da iki ayın en sert düşüşüyle başladı.

Ekonomi / 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:55
Altında son 2 ayın en büyük kaybı yaşandı!

Altın, doların değer kazanması ve ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte son iki aydaki en büyük düşüşünü yaşadı.

Yükselen tahvil faizleriyle birlikte faizsiz varlıklara olan ilgi azalırken dolar son üç senedeki en zayıf seviyesinden yükseldi.

Salgından dolayı büyük zarar gören küresel ekonominin yanında merkez bankaları ile hükümetlerin büyük teşvik paketleri açıklamasıyla beraber altın 2020'yi yüzde 24 kazanç ile kapatmıştı. Fakat aşı haberlerinin yayılmasından sonra kazançlarını da azaltmıştı.

Seçilmiş Başkan Joe Biden, cuma günü yaptığı açıklamada trilyonlarca dolar yardımın verileceğini ve doğrudan ödemelerin artırılacağını söyledi.

Altın fiyatları geçen hafta neredeyse yüzde 3 yükselerek ons başına 1.960 dolara geldikten sonra sert bir düşüş eğilimine girerek haftayı yüzde 2,62 kayıpla ons başına 1.840 dolar civarında kapattı.

Yeni haftaya yüzde 0,90 düşüşle başlayan altın TSİ 07:54'te ons başına 1.832,48 dolar civarından işlem görüyor.

Gram altın 11 Ocak Pazartesi günü 434 TL'den satılırken 430 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 703, satış fiyatı 717TL,

Yarım altın alış fiyatı 1.406, satış fiyatı 1.435 TL,

Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.894 satış fiyatı 2.923 TL...

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