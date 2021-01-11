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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde cumhurbaşkanı” demesine tepki gösterdi. Çelik, ''Hala milli egemenlik karşıtlığı yapmaya devam ediyorlar. Saldırdıkları makam Devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir'' dedi.

Siyaset / 11 Ocak 2021 Pazartesi 13:43
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için “sözde cumhurbaşkanı” demesine tepki gösterdi.

Twitter'dan mesaj yayınlayan Ömer Çelik, şunları yazdı:

''Cumhurbaşkanımızdan “sözde Cumhurbaşkanı” şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirdi. Bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanımızın “tarafsız” olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ediyorlar.
Hala milli egemenlik karşıtlığı yapmaya devam ediyorlar. Saldırdıkları makam Devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir.
“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder.”
Bu temsil makamına “sözde Cumhurbaşkanı” demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir.''

Ak PartiÖmer Çelik

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