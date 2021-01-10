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Türkiye WhatsApp’e savaş açtı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıklama yaptı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Vatandaşları Bip gibi yerli uygulamalar kullanmaya davet etti.

Güncel / 10 Ocak 2021 Pazar 00:47
Türkiye WhatsApp’e savaş açtı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını açıklayan WhatsApp'a ilişkin bir açıklama yaptı.
 
"Ülkeler arasındaki ayrım kabul edilemez"
Twitter üzerinde açıklamada bulunan Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz."
 
İki yerli uygulamayı önerdi
"Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalır. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım!"
 
Türkiye'de de zorunlu güncelleme uygulanıyor
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcılar, WhatsApp'in yeni gizlilik koşullarını kabul etmeseler dahi uygulamayı kullanabilecek. Ancak yeni düzenlemeyi Türkiye'de kullanıcılar kabul etmek zorunda.


Recep Tayyip Erdoğan

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