Milli Savunma Bakanlığı paylaştı... Karadeniz'in Fatihleri böyle görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden Fatih sondaj gemisi ve TCG FATİH fırkateynine ilişkin paylaşımda bulundu.



"Karadeniz'in fatihleri bir arada"

MSB'den yapılan açıklamada, "Karadeniz'in Fatihleri bir arada! Son olarak Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateynimiz; TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." ifadelerine yer verildi.





