USD (Alış - Satış) : 7,35 - 7,36 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki DHKP-C'lilere destek çıkan Canan Kaftancıoğlu 'bağlantım yok' demişti!, bakın nereden çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasının ardından sözde öğrenci DHKP-C’li provokatörler sahneye çıktı. Skandal olaya ise hiç şaşırmayacağınız isimler ve partiler destek verdi. Destekçilerin öncü ismi olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan DHKP-C militanı demişti. Kaftancıoğlu ise reddetmişti. Kaftancıoğlu’nun 2013’te DHKP-C’ye yönelik operasyonu engellemek için olay yerine gittiği ve Twitter adresinden DHKP-C bayraklı paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Güncel / 10 Ocak 2021 Pazar 10:48
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki DHKP-C'lilere destek çıkan Canan Kaftancıoğlu 'bağlantım yok' demişti!, bakın nereden çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi önünde şiddet eylemlerine karışan öğrencilere ve onları örgütleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır' ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine karşı, 'Terör ve terör örgütleriyle hiçbir zaman işim olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır' ifadeleriyle karşılık verdi.

ARŞİV YALANLADI

Ancak arşiv, Kaftancıoğlu'nu yalanladı. DHKP-C terör örgütüne yönelik 14 Mart 2013 tarihinde örgütün İstanbul'daki merkezlerinden İdil Kültür Merkezi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda adrese sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Sözde kültür merkezi olarak bilinen ancak terör yuvalarından bir tanesi olan bu adrese yapılan baskında 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonda örgütün üst düzey yöneticilerinden bir isim de yakalandı.



ÖRGÜT MENSUPLARINA DESTEĞE GİTMİŞ

Bölgede bulunan örgüt yandaşları ve bazı vatandaşlar, operasyon yapan güvenlik güçlerine tepki gösterdi. Bu tepki gösteren isimler arasında ilerleyen süreçte CHP'nin İstanbul İl Başkanı olacak Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

Kaftancıoğlu, sabah saatlerinde DHKP-C'li teröristlere karşı yapılan operasyonu protesto etmek için İdil Kültür Merkezi'nin önüne geldi.

DHKP-C BAYRAKLI PAYLAŞIM DHKP-C BAYRAKLI

DÜN yaptığı açıklamada, 'Terör ve terör örgütleriyle hiçbir işim olmamıştır' diyen Kaftancıoğlu'nun, Twitter adresinden operasyonun yapıldığı İdil Kültür Merkezi önünden 14 Mart tarihinde bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. 'İdil Kültür Merkezi'nin önü, 'Katil polis mahalleden defol' sloganları ile inliyor' şeklinde bir tweet atan Kaftancıoğlu'nun ayrıca,örgüt mensuplarının camlarına astığı DHKP-C paçavrasını gösteren bir de fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı

Recep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı