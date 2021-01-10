Bakan Fahrettin Koca son dakika 10 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 10 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 10 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...



10 OCAK KORONAVİRÜS VERİLERİ



VAKA SAYISI:9.138

HASTA SAYISI: 1.017

VEFAT SAYISI: 176

İYİLEŞEN SAYISI:8.103

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.