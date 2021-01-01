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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' detayı! Başkan Erdoğan'la görüntüsü yer aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajla vatandaşlarının yeni yılını kutladı. 2020'de Ukrayna'nın dostluğunu pekiştirdiği ve stratejik partner olduğu ülkelere dikkat çekilen videoda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yer verildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna’nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

Dünya / 01 Ocak 2021 Cuma 13:10
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yeni yıl konuşmasında 'Türkiye' detayı! Başkan Erdoğan'la görüntüsü yer aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülke halkının yeni yılını kutladığı görüntülü mesajda, '2020'de utandığımız şeyler de gururlandığımız şeyler de oldu. Unutmak istediklerimiz de unutamayacaklarımız da yaşandı' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın 2020'de bazı ülkelerle dostluk ilişkilerini daha ileriye taşıdığını, kimileriyle de stratejik ortak olduğunu vurgulayan Zelenskiy'nin bu sözleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü de ekrana geldi. Videoda ayrıca Polonya, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya ve Kanada liderlerine de yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna'nın en önemli stratejik partnerlerinin ABD, Almanya, Fransa, Polonya ve Türkiye olduğu belirtilmişti.

AlmanyaPolonyaUkraynaİngiltereRecep Tayyip Erdoğan

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