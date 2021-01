Türkiye'den son dakika Uğur Şahin hamlesi! Geliyor...

Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimiyle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüste aşı çalışmalarına yönelik önemli açıklamada bulundu. Kovid-19'la mücadele kapsamında ilk toplantıyı 31 Ocak 2020'de yaptıklarını anımsatan Bakan Varank sıfırdan başlanılan korona çalışmalarında geriye bakıldığında yapılanları işaret etti ve bundan sonraki adımlar için de heyecan veren bir müjdeyi paylaştı;



TÜRKİYE'DEN KRİTİK UĞUR ŞAHİN HAMLESİ



Varank'ın verdiği haberlerin içerisinde Türk Bilim insanı Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin geliştirdiği fakat Alman aşısı olarak anılan biontech koronavirüs aşısına ilişkin kritik bir hamle yapıldığı bilgisi yer aldı. İşte ayrıntılar ve Bakan Varank'ın açıklamaları;



TANI KİTİMİZ BİLE YOKTU



'Tanı kiti bile yoktu. Tanı kiti, ilaç, aşı geliştirebilir miyiz? Türkiye'deki kapasite yeterli mi? Bilim insanlarının tereddütleri vardı. TÜBİTAK Koronavirüs Türkiye Platformu'nu oluşturduk. 'Ne istiyorsanız; insan kaynağı için öğrencilere burs, makine, ürün, para, malzeme ihtiyacı hepsini karşılayacağız, hızlı netice istiyoruz' dedik' dedi.



KRİTİK HAMLE BİONTECH'LE BULUŞMA



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BioNTech'le aşı üretiminde ortak üretim ve Ar-Ge çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: 'Hasan Mandal hocamıza Almanya'ya gitmesi için talimat verdim, Beraber üretim yapabilir miyiz? Kendi aşımızı geliştirmekte kararlıyız. Burada kazandığımız kabiliyetlerin Türkiye'nin elini çok güçlendireceğinin farkındayız. Hasan Hoca defalarca Uğur Şahin Hoca ile görüştü.



KISA SÜREDE GİDECEK VE TÜRKİYE'DE ÜRETİM KONUŞULACAK



Zoom toplantıları etkili olsa da yüz yüze görüşme daha farklı. Kısa sürede gidecek. 'Türkiye'de üretim yapabilir miyiz' diye alternatifleri konuşacağız. Birlikte araştırma merkezi açma fikri bu görüşmelerden doğdu. Biz şu anda şunu biliyoruz. Onların üretim kapasitelerinde bir kısıt var. Beraber bir üretim tesisi Türkiye'de kurabilir miyiz diye bizzat gidip görüşmesini istedim. Almanya açısından yasal engel yok. Fikri mülkiyet ile ilgili kısıtlama var mı bilmiyorum.



KANSER ÇALIŞMALARINI TÜRKİYE'DE YÜRÜTECEK



Bunları da tartışmak üzere gidiyor. Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor, özellikle kanser çalışmaları yapmak istiyor. Bunu zaten bir yola soktuk. Ortak üretim konusunu Hasan Hoca görüşecek.'



17 PROJEYE DESTEK VERİLDİ



Bakan Varank, 8'i aşı 9'u ilaç olmak üzere 17 projeye destek verildiğini belirterek, 'Gördük ki bu alanlarda üretim olmadığı için bu altyapılar atıl bekliyor. Muhalefet, 'Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nü kapatmasaydınız işler yürürdü' diye eleştiriyor. Biz kapatmadık. Atıl haldeki kapasiteler devreye girdiğinde Türkiye'de bu potansiyel var' dedi.



YERLİ AŞI DENEMESİ OCAK'TA



Üç özel sektör firmasının aşı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan üretim sertifikası aldığını kaydeden Bakan Varank, ocak ayında faz1 insan çalışmalarının başlayacağını duyurdu. Varank, 'Hatta bir hocamız pilot üretimini tamamladı, başvurusunu yaptı, onaydan sonra faz 1 insan çalışmalarına başlayacaklar. Ocak ayı içinde bu aşıların en az bir-iki tanesinde faz çalışmalarına başlamak istiyoruz' ifadelerini kullandı.



UĞUR ŞAHİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI



Diğer yandan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, A Haber'e konuk olduğu canlı yayında hem geliştirdikleri kovid-19 aşısıyla hem de yeni ortaya çıkan mutasyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve yayında Türkiye'yle ilgili de çok önemli bir müjde vermişti. İşte Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'in öne çıkan Türkiye açıklamaları;



'YARIM MİLYON AŞI İLE BAŞLIYORUZ'



Türkiye'nin ilk aşamada ön gönderimde 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz.



KOROANVİRÜS BİONTECH AŞISI TÜRKİYE'DE DE ÜRETİLECEK Mİ?



Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımız Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek.



HER YIL 2 KEZ AŞI MI YAPILACAK?



Koronavirüsün daha uzun yıllar bizimla olmasını öngörüyoruz. Bu kapsamda aşılama sürecinde de farklılıklar var. Her yıl ya da her 2 yılda bir aşılama gereği duyulacak. Eğer virüs mutasyona uğrasa bile aşı grip aşıları gibi yeniden revize edilip, daha güçlü hale getirilebilir.