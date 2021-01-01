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Sözcü'nün skandal haberi üzerine harekete geçildi!

Sözcü gazetesinin bugün manşetten verdiği ve Ayasofya Camii’nin açılışını felaket olarak değerlendirdiği haberiyle ilgili işlem başlattı.

Güncel / 01 Ocak 2021 Cuma 18:13
Sözcü'nün skandal haberi üzerine harekete geçildi!

Basın İlan Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetli haberinde, Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.
Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.

TBMM BAŞKANI'NDAN TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin, "2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı" olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Ayasofya, 2020 yılının taçlı yıldızıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından, bir gazetenin, '2020'de hatırlanmak istenmeyen, felaket ve gözyaşı' olarak nitelendirilen olayların arasına Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılmasını da eklemesine tepki gösterdi. Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır. Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu" ifadelerini kullandı.

Mustafa ŞentopÖmer Çelik

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