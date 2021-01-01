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Sağlık çalışanlarına yeni yıl sürprizi!

Bir araya gelen bazı ünlü isimler, görüntülü mesajlarla sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı. Sağlıkçılar ise hazırlanan videoyu gözyaşları içerisinde izledi.

Sağlık / 01 Ocak 2021 Cuma 11:15
Sağlık çalışanlarına yeni yıl sürprizi!

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu'nun çağrısına kayıtsız kalmayan sanatçılar, koronavirüs dolayısıyla fedakarca çalışan sağlıkçılar için hazırlanan sürprize ortak oldu.

Sanatçılar yeni yılı hastanede görev başında karşılayan sağlık çalışanlarına yılbaşı mesajı gönderdi.

GÖRÜNTÜLÜ YENİ YIL KUTLAMASI

Görüntülü mesajlarda sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayıp, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden sanatçılar, vatandaşlara da ‘evde kalın' mesajı vermeyi ihmal etmedi.

Mesajlar, yeni yılın ilk dakikalarında sürpriz yapılarak Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerine kurulan dev ekranlardan iletildi. Muhtar Gurbet Çamoğlu da hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutladı ve çiçek takdim etti.



AİLELERİ DE YER ALDI

Hazırlanan klipte sağlık çalışanlarının yakınları da unutulmadı. Kimi eşi ve çocuğundan, kimi anne ve babasından, kimi de kardeşlerinden gelen yılbaşı mesajlarını izleyen sağlıkçılar, videoları duygu dolu gözlerle izledi.

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Hemşire Songül Çavuş, “Hayatta bu kadar mutlu olduğum bir anı daha hatırlamıyorum. Çok duygulandım. Yeni yılı çocuklarımla kutlamak isterdim ama görev bizim için kutsal, işimizin başındayız. Benim için en güzel yeni yıl hediyesi oldu. Bize her konuda destek olan tüm insanlara özellikle de bu videoda yer alan ünlü isimlere, bizim için bu sürprizi hazırlayan muhtarımız Gurbet hanıma teşekkür ediyorum. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Sadece bunun bilinmesi bizim için yeterli. Vatandaşlarımız evde kalsınlar biz başka bir şey istemiyoruz. Bugünümüze de çok şükür. Allah beterinden saklasın, daha kötü günler göstermesin.” diye konuşarak herkesin yeni yılını kutladı.



'KORONA BİZİ ÇOK YORDU'

Ailesinden uzakta görevi başında olan Tıbbi Sekreter Sultan Kızılçay, 'Çok duygulandık, gözyaşlarımızı da tutamadık. Koronavirüs bizi çok yordu. Ailemizden, çocuklarımızdan uzak durmaya çalışıyoruz. Bu bizi psikolojik olarak baya bir hırpalasa da yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah bu günler de geçecek.” diye konuştu.

'YÜZLERİNİ BİR NEBZE OLSUN GÜLDÜRDÜK'

Muhtar Çamoğlu ise “Hem bir vatandaş, hem bir anne, hem eski bir sağlık çalışanı, hem de bir muhtar olarak sağlıkçıların yanında olmak istedim. Yeni yıla görev başında giren sağlık çalışanlarımıza sürpriz yaparak yüzlerini bir nebze olsun güldürdük. Onlar iyi ki varlar. 2021 bize sağlık getirir inşallah.” dedi.

Mimar Sinan

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