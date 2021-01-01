Maç esnasında sahaya daldı!

Bolivya 1. Futbol Profesyonel Ligi'nde oynanan Bloooming-Nacional Potosi maçı sahalarda nadir görülen bir olaya sahne oldu.



Bolivya Ligi'nde Bloooming ve Nacional Potosi ekipleri karşı karşıya gelirken maçın 65. dakikasında sahanın kenarında bekleyen polis köpeklerinden biri sahaya girdi.



Maçta kısa süreli bir duraksama yaşanırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.



Sahadan çıkmak istemeyen köpek, futbolcunun kucağında saha kenarına alındı.



Köpeğin dışarı çıkarılması ile oyun kaldığı yerden devam etti