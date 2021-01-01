Kaftancıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: 'Takiye yapıyor'

Eski Bakan Fikri Sağlar, katıldığı bir televizyon programında, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hâkimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadelerine yer vermiş ve büyük tepki çekmişti.



Sağlar'a tepki gösterenler arasında en çok dikkat çeken isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP Lideri, Eski Bakan Fikri Sağlar'ın "başörtülü hâkim" ile ilgili görüşlerini paylaşıp paylaşmadığının sorulması üzerine, "Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz, o onun tercihidir." cevabını vermişti.



TAKKİYE YAPIYOR!



Kılıçdaroğlu'nın açıklamaları, CHP’nin “başörtüsü” konusunda geçmişten farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu ya da bu alanda bir değişim geçirdiğini düşündürse de Canan Kaftancıoğlu’nun sözleri Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığını açıkça ortaya koydu.



Video, sosyal medyada gazeteciler ve binlerce bireysel kullanıcı tarafından, "Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'na takkiyeci demiş" yorumlarıyla paylaşıldı.



Katıldığı bir yayından alınan videoda oy almak için onlar gibi görünmemek gerektiğini belirten Kaftancıoğlu, ''CHP, sağa selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünmek için benim nezdimde takiyyeci gibi görünüşten kurtulmuş olunacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı.

