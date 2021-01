İmamoğlu 1.5 yılda 29 milyar TL borçlandı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Her türlü engeli çıkartıyorlar. Belediye başkanlarımız her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılığı göstereceklerdir" açıklamasını yapmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini alıntılayarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Ünal sosyal medya hesabından şunları söyledi:



"BUGÜNE KADAR İBB MECLİSİNDE HANGİ PROJENİZ ENGELLENDİ?"



"Kemal Kılıçdaroğlu: "Engel çıkartacaklar. Her türlü engeli çıkartıyorlar. Belediye başkanlarımız her türlü engeli aşmak için azim ve kararlılığı göstereceklerdir." demiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Genel Başkanı her açıklamasında 'Millet İttifakı'nın yönettiği belediyeler engelleniyor' yalanına sarılıyorlar. CHP yönetimi hakikati gizlemenin, yalanı meşrulaştırmanın, dezenformasyonu yaygınlaştırmanın her yolunu biliyor ve deniyor. Defalarca sormamıza rağmen cevaplarını alamadığımız sorular var. Bugüne kadar İBB Meclisinde hangi projeniz engellendi? İBB'nin aldığı ödeneklerde kesinti yapıldı mı?"



"ÖZ KAYNAKLARDA BÜTÇE GERÇEKLEŞME EYLÜL 2020 İTİBARIYLA %18."



"İBB'nin öz kaynaklarını artıracağınızı savundunuz, gelinen noktada öz kaynaklarda bütçe gerçekleşme Eylül 2020 itibarıyla %18. Merkezi hükümetten alınan payın gerçekleşme oranı % 67. yılsonu merkezi hükümetten gelen geliriniz % 100'ü geçecektir. 2021 yılı yatırım bütçesi AK Parti dönemine göre yüzde 32 azaldı. AK Parti döneminde bütçe 23 Milyar 800 Milyon TL. Yatırım bütçesi: 11 Milyar 300 Milyon 995 Bin TL. CHP döneminde 2021 Bütçe: 28 Milyar 900 Milyon TL. Yatırım Bütçesi: 9 Milyar 345 Milyon 589 Bin TL."



"İBB, 'TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ'Nİ YÜZDE 104 OLARAK ARTIRDI"



"İBB, şehrin hayati önem taşıyan konularında bütçe kesintileri yapmasına rağmen 'Temsil ve Tanıtım Giderleri'ni yüzde 104 olarak artırmış durumda. PR çalışmanıza, reklamınıza harcadığınız parayı vatandaşa hizmet olarak harcamayı deneseniz!



İMAMOĞLU, 1.5 YILDA 29 MİLYAR TL BORÇLANDI



"Bir diğer konu ise İBB'nin borçlanma meselesi. 25 yılın ardından bizim devrettiğimiz borç miktarı 23 Milyar TL. Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bugüne yaklaşık 1.5 yıllık süre içerisinde İBB Meclisi'nden almış olduğu borçlanma yetkisi 20 Milyar TL. M2021 Bütçesi ile birlikte bu rakam 29 Milyar TL. 580 milyon dolarlık eurobond ihracını ise yeni kaynak üretmiş gibi sunması tam manasıyla rezalet."



"SİZLERİN NİYETİ HİZMET DEĞİL PROPAGANDA SAVAŞI"



"AK Parti döneminde yapılan hizmetlerin üzerine çökmeniz ise sizlerin niyetinin hizmet değil propaganda savaşı olduğunu gösteriyor. İstanbul'a bunu yapmayın. Vatandaşa bahane değil hizmet götürün. Asli işlerinizi dahi yürütemez haldesiniz, şov yapmaya devam ediyorsunuz. Yaptıklarınız bir şehrin yönetimine yakışmıyor ve bu yönetim anlayışı kesinlikle sürdürülemez."