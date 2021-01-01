İletişim Başkanı Altun CHP'nin arşivini açtı!

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef alan sözlerinin ardından CHP'deki 28 Şubat hasreti tekrar gün yüzüne çıktı.



KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İSTAÇ Kompost ve Geri Kazanım tesislerinde yanına başörtülü Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç'ı alarak, 'Çağın neresindeyiz biz? Kişi başörtüsü takar takmaz. O, onun tercihidir. Peki benim görevi nedir? Onun tercihine saygı duymaktır' diyerek Fikri Sağlar'ın skandal sözlerine karşı gerici imasında bulundu.



KILIÇDAROĞLU KENDİSİ İLE ÇELİŞTİ



Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı başörtüsü açıklamaları ile çelişmesi 'Kılıçdaroğlu takiyye mi yapıyor?' sorularını akıllara getirdi.



ALTUN'DAN GÖNDERME: BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLARI BUGÜN KENDİLERİNİ TAKİYYE YAPMAK ZORUNDA HİSSEDİYORSA...



Yaşanan gelişmelerin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Altun, 'Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir. Milletimiz irfan sahibidir. Hafızası diridir. Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de!' ifadelerine yer verdi.



Altun Twitter'dan paylaştığı videoda başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li bazı isimlerin başörtüsü ile ilgili yaptığı skandal açıklamaları içeren bir video paylaştı.











Başörtüsü düşmanları bugün kendilerini takiyye yapmak zorunda hissediyorsa bu, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve siyasi mücadelesi sayesindedir.

Milletimiz irfan sahibidir.

Hafızası diridir.

Sahici siyaseti de tanır, sokma akılla yapılan yalancı siyaseti de! pic.twitter.com/f5ZWhqHgIE — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 1, 2021