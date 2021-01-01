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FETÖ’nün iki kilit ismi yakalandı

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyonda örgütün kilit isimlerinden Kamil Bakum ile Eşref Üstünova yakalandı.

Güncel / 01 Ocak 2021 Cuma 10:11
FETÖ’nün iki kilit ismi yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması çerçevesinde operasyon talimatı verilmesinin ardından İstanbul'da örgüte büyük bir operasyon düzenlendi. Polis, örgütün sözde avukatlardan sorumlu mahrem imamı Kamil Bakum'un Ümraniye'de bulunan ve firari örgüt üyelerinin gizlendiği gaybubet evinde gizlendiğini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. Adresteki aramalarda FETÖ'nün değişik tarihlerde çekilmiş çok sayıda fotoğrafına rastlandı.

Kamil Bakum'un 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık' suçlarından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca arandığı bildirildi. Kamil Bakum, Ankara Beypazarı İmamlığı, 2005- 2011 arası sözde Muş İl İmamlığı, avukat yapılanmasının sözde Gaziantep bölge imamlığı, 2015-2016 arası avukatlar mahrem yapısının sözde Güneydoğu imamlığı görevini yaptı. 15 Temmuz'dan önce İstanbul'a gelen Bakum, İstanbul'daki avukatların sözde mahrem imamlığı görevini sürdürüyordu.

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