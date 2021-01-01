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Dev kara para operasyonunda son dakika: Baran Korkmaz'ın görüntüleri ortaya çıktı

Büyük kara para operasyonunda son dakika gelişmesi... SBK Holding ve bağlı şirketlerinde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı, 10'u adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve Kingston kardeşlerin aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında ‘kara para aklamaktan’ gözaltı kararı çıkmıştı ve bunun üzerine yakalanan isimlerin sayısı 10'a çıktı. Baran Korkmaz ile 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntülerinin tespiti ile ortaya çıktı.

Güncel / 01 Ocak 2021 Cuma 12:20
Dev kara para operasyonunda son dakika: Baran Korkmaz'ın görüntüleri ortaya çıktı

Burada şüphelilerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Başsavcılık, 3 şüpheliyi tutuklama, 8 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilen diğer 8 kişi hakkında da, 'yurt dışına çıkış yasağı'ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Cesim Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkili Korkmaz'ın yurt dışına iş için gittiğini, kaçmadığını öne sürerek, Korkmaz'ın yurt dışına resmi yollarla çıktığını, hakkında yurt dışına çıkış yasağı olmadığını ve işlerini bitirdiğinde Türkiye'ye geleceğini iddia etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Ayrıca dün emniyette ifade veren Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz da serbest bırakılmıştı.

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