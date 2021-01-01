Dansözlü yılbaşı eğlencesine baskın

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi.



Dairenin balkon ve salonunda eğlenen grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.



Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.