CHP yandaşı Sözcü'den skandal manşet! Ayasofya'nın ibadete açılmasını 'felaket' olarak gördüler

Dünya zorluklarla geçen 2020 yılını geride bıraktı. Yeni yılın ilk gününde CHP yandaşı Sözcü gazetesi tepki çeken bir karara imza attı.



Bugünkü manşetinde Noel Baba'ya yer veren Sözcü, '2020'nin torbasında felaket ve gözyaşı çıktı' ifadelerine yer verdi.







AYASOFYA'NIN AÇILMASINI 'FELAKET' OLARAK DUYURDULAR



Ay ay Türkiye'de yaşanan 'felaketlere' yer veren gazete, 86 yıl sonra 24 Temmuz tarihinde ibadete açılan Ayasofya'ya da görselinde yer verdi.







Sözcü'nün haber metni ise şöyle;



''Yıllarca müze olarak hizmet veren Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi.''











SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GECİKMEDİ



Öte yandan gazetenin okuyucuyla buluşmasının ardından sosyal medyada Sözcü'ye tepkiler gecikmedi.







Kullanıcılardan gelen tepkilerden bazıları şöyle;





