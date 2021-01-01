Akıncı dizisine damga vuran sahne!

2021 yılının ilk günü yeni dizi heyecanı! Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği ve Veli Çelik'in yönettiği yeni dizi Akıncı ilk bölümüyle atv ekranlarında başladı. Akıncı'nın fragmanları kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yerini almıştı.



Haftalık dizi formatında yayınlanacak olan Akıncı dizisi aksiyon sahneleri ile daha başlamadan büyük ilgi gördü. Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimleri oyuncu kadrosunda barındıran dizinin konusu da oldukça ilgi çekici.



Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı dizisinin ilk bölümü,1 Ocak Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Bol aksiyon sahneleri izleyeceğimiz ve heyecanla beklenen NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.



BEN NATO ÜYESİ DEĞİLİM!



İlk bölüme ise Akıncı'nın 'Ben NATO üyesi değilim' dediği kısım damga vurdu. Sahne sosyal medyada da büyük beğeni topladı.



İLK BÖLÜMDEKİ 20.53 DETAYI!



Öte yandan dizinin saat tam 20.53'te gösterilen sahnesinde Akıncı 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini ziyaret etti. İstanbul'un Fethi'ne yapılan 100. yıl göndermesi de dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.



