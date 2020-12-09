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Türkiye'nin konuştuğu ölüm ile ilgili korkunç detaylar!

ürkiye'nin günlerce konuştuğu Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Edinilen bilgiye göre; Boyraz'a yoğun bakımda kalp pili takıldı. Boyraz'ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan ilk hastane raporlarında ise 'ölüm nedeni' açıkça belirtildi.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 18:47
Türkiye'nin konuştuğu ölüm ile ilgili korkunç detaylar!

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 çocuk annesi 38 yaşındaki Kübra Boyraz, bir güzellik merkezine giderek kalça botoksu yaptırmak istedi. Burada yapılan işlemin ardından evine dönen Boyraz fenalaştı. Genç kadın önce nefes alamadı, sonra göğsü sıkışmaya başladı. Kalbinde ritim bozukluğu da baş göstermeye başlayan Boyraz kalp krizi geçirdi.

Olay yerine çağrılan ambulans ile apar topar hastaneye kaldırlan Boyraz'ı kurtarmak için hummalı bir hareketlilik başladı.

Türkiye'nin konuştuğu olayda hastanede yaşananlar ve ölüm nedeni ile ilgili yeni gelişmeler ise bugün ortaya çıktı.

İŞTE EPİKRİZ RAPORUNDAKİ AYRINTILAR

TRT Haber'in elde ettiği bilgilere göre; epikriz raporunda şu bilgiler yer aldı:

Nefes almakta zorlanan genç kadına önce solunum desteği verildi. Sonrasında da entübe edildi. Doktorların çabasına rağmen Kübra Boyraz'ın durumu kötüye gitti.

Hastanın, emboli yani 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda kalp pili takılan Boyraz'a 45 dakika boyunca kalp masajı da yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

ADLİ TIP SIRRI ÇÖZECEK

Kübra Boyraz'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen güzellik merkezi sorumlusu 5 kişiden 2'si tutuklandı.

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