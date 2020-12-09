USD (Alış - Satış) : 7,81 - 7,82 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

KORONALI CENAZELER NASIL HAZIRLANIYOR?

Dünyada her gün binlerce insan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybediyor. Peki koronalı cenazeler nasıl yıkanıyor, nasıl hazırlanıyor? Herkesin kolay bir şekilde yapamayacağı bir meslek olan gassallar, koronalı cenazeleri nasıl hazırladıklarını anlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli gassallar, Covid-19 nedeniyle kendileri için tüm tedbirleri alıyor. Baş gassal Yusuf Pırıldar, Covid-19 nedeniyle ölenlerin cenazeleri için de aynı işlemlerin uygulandığını, ancak kendileri için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:38
KORONALI CENAZELER NASIL HAZIRLANIYOR?

Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'nda bulunan gasilhanede görev yapan gassallar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri için uyguladıkları işlemleri anlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 10 yıldır görev yapan baş gassal Yusuf Pırıldar, bulundukları yeri sürekli dezenfekte ettiklerini ve kendileri için gereken önlemleri aldıklarını söyledi.

Covid-19 nedeniyle ölenler için aynı işlemlerin yapıldığını ifade eden Pırıldar, "Öncelikli olarak çalıştığımız yer sürekli dezenfekte edilmektedir. Cenazelerimiz içeriye alınırken eldiven, maske, tulum başta olmak üzere bütün tedbirlere uyuyoruz. İçeriye girdikten sonra hat safhada önlem alıyoruz. Özel kıyafet, maske ve siperlikle beraber hizmet veriyoruz. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine, diğer cenazelere yapılan hizmetin aynısını uyguluyoruz. Gusül ediliyor, kefenleniyor ve sonra da yolcu ediliyor. Eğer cenaze yakınları mezarlıkta cenaze namazı kılmak isterlerse cenaze teslim ediliyor. Fakat istedikleri takdirde biz burada cemaati toplayarak cenaze namazı da kıldırabiliyoruz" dedi.

'CENAZELERİ KORUMA KILIFIYLA KEFENLİYORUZ'

4,5 senedir gassal olarak çalışan Nagihan İkiz, "Giyeceğimiz koruma kıyafetlerini, eldivenleri ve siperlikleri de kontrol ediyoruz. Cenazemiz geldikten sonra biz koruma kıyafetlerimizi giyerek cenazeyi içeri alıyoruz ve hizmetimize başlıyoruz. Bu hizmetle dışarıya Covid-19'dan kaynaklı zarar vermemek için onları kefene benzeyen koruma kılıflarıyla birlikte kefenliyoruz. Yani diğer cenazelere de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine de aynı hizmet uygulanıyor. Hizmette eksiğimiz olmuyor. Sadece biraz daha tedbir ve korumaya alarak yolcu ediyoruz" diye konuştu.

Koronavirüse yakalanan İkiz, "Yaklaşık 20 gün önce pozitif oldum. Mart ayından bu yana Covid-19 cenazesi yıkıyorum. Cenazeden değil toplu bir ortamda bulunduğum için bu virüse yakalandığımı düşünüyorum. Tabi ki diğer insanlar gibi nereden bulaştığını bilmiyoruz. 2 günlük izin süremde bana bulaştı. Evimde gerekli önlemleri alarak geçirdiğim süreç sonrasında negatife dönerek işime geri döndüm" dedi.


loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı