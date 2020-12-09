'Korona mevlidi' için kaymakamlık harekete geçti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., koronavirüsten yaşamını yitiren babası için mevlit okutup, yemek verdi. Olay sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken korona mevlidi için Kaymakamlık harekete geçti. Son dakika haberine göre Kaymakamlık mevlide katılan onlarca kişinin tespiti ve cezai işlem uygulanması için inceleme başlattı.