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'Korona mevlidi' için kaymakamlık harekete geçti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan M.K., koronavirüsten yaşamını yitiren babası için mevlit okutup, yemek verdi. Olay sosyal medyada gündem oldu. Tepki çeken korona mevlidi için Kaymakamlık harekete geçti. Son dakika haberine göre Kaymakamlık mevlide katılan onlarca kişinin tespiti ve cezai işlem uygulanması için inceleme başlattı.

Yaşam / 09 Aralık 2020 Çarşamba 16:38
'Korona mevlidi' için kaymakamlık harekete geçti!

Alanya'da geçen hafta koronavirüs nedeniyle babası R.K.'yi kaybeden M.K., iş yerinin önünde mevlit okutup yemek verdi.

Yeni koronavirüs kısıtlamaları kapsamında, evlerde doğum günü, yılbaşı kutlaması, mevlit gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmezken, M.K.'nin babası için verdiği mevlide onlarca kişinin katıldığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı.



Fotoğraflarda maske ve mesafe kurallarına riayet edilmediği de görüldü.

KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Alanya Kaymakamlığı inceleme başlattı. Yapılacak çalışma kapsamında mevlide giden kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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