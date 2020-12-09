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Kent alarm veriyor! İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Facia yaşanabilir...

İstanbul'un üst geçitleri tehlike saçıyor. Üstünden onlarca araç ve yayanın geçtiği üst geçitler, paslı demirleri, dökülen betonlarıyla tehlike yaratıyor. Tehlike saçan, büyük tedirginlik yaratan bu geçitler için uzmanlar, köklü çözüm alınması gerektiğini söylüyorlar.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:11
Kent alarm veriyor! İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler: Facia yaşanabilir...

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan alt ve üst geçitler paslı demirleri, çatlak betonları ve kırık dökük parçalarıyla üstünden altından geçenleri tedirgin ediyor. Unkapanı Köprüsü alt geçidi bunlardan en dikkat çekenlerden. Her yerinden paslı demirler çıkan geçidin duvarları da çatlaklar içinde, yapılan çelik güçlendirmelerin eğriliği ise korkutuyor.

SUNA: KÖKLÜ ÇÖZÜM BULUNMALI
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, Unkapanı Köprüsü alt geçidinde yapılan onarımların yeterli olmadığını söyledi. 'İstanbul'da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor' diyen Suna, 'Önümüzdeki bu köprü de zamanla hasarlar aldı. Hasarlardan sonra onarıma uğramış. Ama bu onarımlar da yeterli değil. Onarılan yerler de hasar almış. Bunlara daha köklü bir çözüm bulunması gerekiyor. Çözüm bulunana kadar emniyet açısından tekrar gözden geçirilerek onarılması gerekir. Tehlike arz eden yerleri var. Bunların önlenmesi gerekir' ifadelerini kullandı.

'ÜZERİNDEN ARAÇLAR, İNSANLAR GEÇİYOR'
Nusret Suna, 'Bu köprü betonarme bir köprü. Zamanında çok yıpranıp hasar aldığından dolayı çelik elemanlarla güçlendirme yapılmış. Ama bu elemanlar da hasar almış. Bunların tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. İstanbul'da buna benzer köprülerin de şu andan itibaren gözden geçirilmesi gerekiyor. Üzerinden araçlar, insanlar geçiyor. Herhangi bir müdahale durumunda risk yaratabilir. Onarımlar yapılmadığı müddetçe bunlar da bir kanser hücresi gibi içeriye doğru ilerler, hasar verirler. Yani onarılması ve güçlendirilmesi daha da zorlaşır. Bunları muhafaza edip onardığımız zamanda ilk andaki mukavemetine geliştirilebilir.'

'BUGÜN BÜTÜN İSTANBUL'UN KONUŞTUĞU KONU BUDUR'
Nusret Suna, 'Köprünün altına baktığımız zaman bazı demir elemanları beton örtü kabuklarını atmış. Buraların temizlenip usulüne uygun onarılması gerekir. Demirin paslanmasını önleyeceksiniz, beton örtüsünü yeniden oluşturacaksınız ki bu paslanmanın önüne geçilebilsin. Paslanmanın önüne geçilmezse korozyon oluşur. Bugün bütün İstanbul'un konuştuğu konu budur. Demirler korozyona uğrarsa ebatlarında ufalmalar oluşur. Gitgide bu demirler incelir ve taşıma kapasitesini yitirir.ö şeklinde konuştu.

ATAKÖY'DE TEHLİKELİ ÜSTGEÇİT
Bakırköy Ataköy'de bulunan 2 araç üst geçidinde de benzer durumlar var. Ataköy 5. Kısım Kavşağı'nda yapılan boyaya rağmen çatlaklar gözle görülebiliyor. Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki üstgeçit de ise tablo daha da kötü durumda. Üst geçicin bazı noktalarında neredeyse sıva anlamına bir şey kalmamış ve paslı demirler açıkça ortada duruyor. Üst geçidin kolonlarında da çatlaklar ve dökülmeler olduğu görülüyor.

PASLI YAYA ÜSTGEÇİDİ
Güngören General Ali Rıza Gürcanlı Caddesi üzerinde bulunan yaya üst geçidi ise paslı haliyle korkutuyor. Çelik üst geçidin paslı merdivenleri ve taşıyıcı gövdesindeki paslar dikkat çekiyor.

SAĞMALCILAR VİYADÜĞÜ
O-3 karayolu Sağmalcılar viyadüğündeki tablo da korkutucu . Yerden metrelerce yüksekteki viyadüğün altındaki çatlaklar, trafiğin yoğun olduğu bu noktada üstünden geçen ağır tonajlı araçlar ve otomobiller için tehdit oluşturuyor.

SİLİVRİ'DE KÖPRÜNÜN PARÇALARI YOLA DÖKÜLÜYOR
Silivri'de Bölge Trafik mevkiinde yer alan TEM bağlantı Köprüsünde oluşan çatlaklar korku yaratıyor. Her gün binlerce araç ve yayının kullandığı köprü çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Köprünün demirleri pas tutmuşken köprünün kolonlarındaki parçalar da yola düşüyor.

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