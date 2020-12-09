İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı pişmanlığını dile getirdi!

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İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz! İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ali Ata pişmanlığını dile getirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun seçim dönemindeki müziğini hazırlayan sanatçı Ali Ata önemli açıklamalarda bulundu. 'Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek' sözleriyle İBB Başkanı İmamoğlu'na verdiği destek nedeniyle pişman olduğunu belirten Ata, 'İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz' ifadeleriyle İmamoğlu'na tepki gösterdi.



İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz! İmamoğlu'nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ali Ata pişmanlığını dile getirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim mitinglerinde kullandığı seçim şarkısını hazırlayan sanatçı Ali Ata, dikkat çeken bir açıklama yaptı.



HAYATIMIN EN KÖTÜ PROJESİ BU ADAMA ŞARKI YAPMAK!



'Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek' ifadeleri ile İmamoğlu'na verdiği destekten dolayı pişmanlığını dile getiren Ata, 'İstanbul'un beş yılını çaldığımız için özür dileriz' ifadeleriyle özür diledi. Ata, İmamoğlu'nu eleştiren açıklamasını Instagram hesabı üzerinden yaptı. Ata'nın açıklaması şöyle:



'İSTANBUL'UN BEŞ YILINI ÇALDIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ'



'Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Öncelikle kendimden, ailemden, İstanbul'dan, Sultanbeylilerden, kadınlarımızdan, gençlerden, işinden olan emekçilerden benden dolayı oy verenlerden özür dilerim. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı. Aldatıldık. Hiç bir icraatı olmayan fenomen gibi sürekli gündem peşinde koşan danışmanları sürekli yediğini, içtiğini sosyal medyaya atan, tecavüzün üstü ört pas etmelerinden, elinde hiç bir proje olmayan sürekli otogarın temizliğini paylaşan, yandaşcılığın kralını yapan, 16 milyon için her şey çok güzel olacak deyip hepimizi kandırıp, 16 bin eşi dostu çevresine her şeyi güzel yapan bu adam adına tüm İstanbullulardan özür diliyorum. Hayatımın en kötü projesi bu adama şarkı yapmak, desteklemek ama her şerde bi hayır vardır. Böylelikle anladık ki bunlar ülkeyi yönetemez. Devlet, vatan, millet diye bir şey kalmaz.'



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