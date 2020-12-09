Ev ziyaretleri yasaklandı!

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.



EN BÜYÜK BULAŞ EV ZİYARETLERİ



En büyük bulaş kaynağının ev ziyaretleri olduğuna işaret eden Kaldırım, "Evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladık. Bu tedbiri ihlal eden her bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.



Vali Kaldırım, açıklamasında vatandaşların tedbirlere uyması çağrısında bulundu.