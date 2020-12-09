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Ev ziyaretleri yasaklandı!

Sakarya'dan son dakika korona virüs haberi geldi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikleri yasakladıklarını bildirdi.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 20:01
Ev ziyaretleri yasaklandı!

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

EN BÜYÜK BULAŞ EV ZİYARETLERİ

En büyük bulaş kaynağının ev ziyaretleri olduğuna işaret eden Kaldırım, "Evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladık. Bu tedbiri ihlal eden her bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, açıklamasında vatandaşların tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

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