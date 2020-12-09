Belediye aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 19 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında uygulama yapan Narkotik polisi, Kızılcahamam ilçesi girişinde 06 AL 282 plakalı aracı durdurdu. Araçta arama yapan Narkotik köpeği Narkotik köpeği 'Eros' otomobildeki valize tepki verdi. Ekiplerin incelediği valizden 189 gram uyuşturucu madde metafetamin maddesini ele geçirdi. Araçtaki R.K. ve Y.A.'nın üzerinden ise uyuşturucu madde geliri olduğu anlaşılan 2 bin 550 lira ele geçirildi.



BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

Araçta Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKO ibareli görev kartının arabanın ön camında olduğu anlaşıldı. Yakalanan R.K'nın belediye bünyesinde bulunan BELKO firmasında şef olarak görev yaptığı belirlendi. Zanlının sokağa çıkma yasağında bu kart ile rahatça gezebildiği öğrenildi. Şef olarak görevine devam eden R.K.'nın ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ve değişik suçlarda 19 adet kaydının olduğunu öğrenildi. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi



Olay ile bağlantısı olan E.Y ve Y.İ de Sincan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.