Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı! Irkçılığa sessiz kalmadı...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir'in, deplasmanda PSG ile oynadığı maçta skandal bir olay yaşandı.



Maçın 4. hakeminin yardımcı antrenörümüz Webo'ya ırkçılık yapması üzerine sahadan çekilen temsilcimiz, hakemin değiştirilmesinin ardından yeniden sahaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan ırkçılıkla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda







Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



'ŞİDDETLE KINIYORUM'



'Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism'





