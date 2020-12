Bakanlıktan yeni koronavirüs tedbiri!

Son dakika haberine göre, bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.



İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgede son dönemde yeni tip koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı belirtildi.



Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında görülen yükseliş nedeniyle yeni tedbir kararları alındığına vurgu yapılan genelgede, vatandaşlar tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetlerinin başta İstanbul olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olduğu ve bu durumun da salgının bulaşma riskini artırdığına dikkat çekildi.



Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi esas olduğu belirtildi.



Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak yeni kararlar alındığı ifade edildi. Genelgede olta balıkçılığı ile ilgili alınan kararlar şu şekilde sıralandı:



Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.



Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek.

Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek.



Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmaları sağlanacak. Bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu hususlarla ilgili uyarı ve ikazlarla bulunulacak. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanacak.



Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenecek.



Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak. ,Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.