Adalet Bakanı Gül'den flaş reform açıklaması!

Adalet Bakanı Gül: "Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir. 2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir."



(Hukuk reformuna ilişkin) Yakın zamanda insan hakları eylem planını açıklayacağız. 83 milyon insanımızın kendini dışarda hissetmeyeceği reformlar yaptık, yapmaya devam edeceğiz.



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