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Trump gitmeden son golünü attı: 'Veto edeceğim!'

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "zayıf" olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongreden geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini bildirdi.

Dünya / 08 Aralık 2020 Salı 19:04
Trump gitmeden son golünü attı: 'Veto edeceğim!'

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP'IN ONAYINA SUNULACAK

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek. Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.

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