Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan koronavirüs için ‘karantina süresi’ açıklaması

Sağlık Bakanlığı, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır." açıklamasında bulundu.